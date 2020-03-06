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06 марта 2020, 08:15 37

Шмыгалю в первый же день работы пришлось объяснять свои слова о подаче воды в Крым

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06 марта 2020, 08:15 37
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина
Фото: скрин с видео
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев ", - сказал премьер.

Также он отметил, что Крым - это Украина, а оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

Чуть позже Шмыгаль добавил на своей странице в Facebook, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.

"Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - пояснил глава правительства.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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