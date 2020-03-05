13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 19:03 10

Рада рассматривает увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 19:03 10
Читайте також українською мовою
В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки
Фото: flickr
В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом сообщает RegioNews.

Заседание открыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, в Раде зарегистрировались 311 народных депутатов.

"Ставлю на голосование предложение о включении в повестку дня ... вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке", - заявил Разумков.

Постановление о недоверии генпрокурору подписали 158 нардепов. В нем сказано, что есть все основания говорить о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).


Разумков Верховная Рада рябошапка
Парламенту осталось рассмотреть менее тысячи правок "земельного закона"
05 марта 2020, 18:44
"Слуга народа" соберет фракцию перед заседанием Рады
05 марта 2020, 17:43
Зеленский считает, что Рябошапка не показал результат работы
05 марта 2020, 17:14
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »