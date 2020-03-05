Рада рассматривает увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки

В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки

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В четверг, 5 марта началось внеочередное заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть процедуру увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом сообщает RegioNews.

Заседание открыл спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, в Раде зарегистрировались 311 народных депутатов.

"Ставлю на голосование предложение о включении в повестку дня ... вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке", - заявил Разумков.

Постановление о недоверии генпрокурору подписали 158 нардепов. В нем сказано, что есть все основания говорить о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).