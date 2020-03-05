Парламенту залишилось розглянути менше тисячі правок "земельного закону"

В четвер, 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10

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В четвер, 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10

Про це передає RegioNews.

Народні депутати підтримали лише одну правку до законопроекту під номером 3017, яка носить технічний характер і виправляє помилки в нумерації.

Таким чином, депутатам залишилося розглянути менше тисячі правок до другого читання законопроекту.

Нагадаємо, станом на 3 березня Рада розглянула 2293 правки.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.