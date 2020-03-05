Зеленський: ДАБІ буде ліквідовано упродовж двох тижнів
Про це він заявив під час зустрічі із представниками бізнесу в Полтавській області, передає RegioNews.
"Я думаю, що упродовж максимум двох тижнів буде ліквідація ДАБІ. Буде створено орган паралельний, а не просто ліквідують... Я думаю, що упродовж двох тижнів питання буде закрито", – сказав він.
За словами Зеленського, питанням реформування ДАБІ займався новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він пообіцяв, що найближчим часом відбудеться презентація концепції майбутньої ДАБІ.
Як інформував RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.
Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область. Він відвідав обсервацію у Нових Санжарах і зустрівся із представниками бізнесу.
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