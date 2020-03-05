13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 18:10 6

Зеленский: ГАСИ будет ликвидирована в течение двух недель

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 18:10 6
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган

Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса в Полтавской области, передает RegioNews.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют ... Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", - сказал он.

По словам Зеленского, вопросом реформирования ГАСИ занимался новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ.

Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах и встретился с представителями бизнеса.


Владимир Зеленский Володимир Зеленський дабі
Зеленский рассказал, будет ли в новом правительстве первый вицепремьер
05 марта 2020, 16:57
Зеленский анонсировал новую эвакуацию украинцев из Китая
05 марта 2020, 15:23
Зеленский повторно попросил Раду отменить закон про строевой устав ВСУ
05 марта 2020, 14:34
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »