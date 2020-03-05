Зеленский: ГАСИ будет ликвидирована в течение двух недель

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган

Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса в Полтавской области, передает RegioNews. "Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют ... Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", - сказал он. По словам Зеленского, вопросом реформирования ГАСИ занимался новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ. Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус. Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах и встретился с представителями бизнеса.

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