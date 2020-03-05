Зеленський анонсував нову евакуацію українців з Китаю

Україна найближчим часом евакуює з Китаю ще двох українців

Фото: president.gov.ua

Україна найближчим часом евакуює з Китаю ще двох українців

Як передає RegioNews, про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з евакуйованими з Уханя в Нових Санжарах.

"Двоє людей зараз підтвердили, що вони хочуть (евакуюватися - ред.) ... Ми дуже швидко, з "Австрійськими авіалініями", ми контактували, ми їх заберемо, цих двох людей ми заберемо найближчим часом, але там є ще багато", - відповів він на питання про кількість українців, які чекають евакуації з Китаю.

У свою чергу, українці Анастасії Зінченко, яка вирішила залишитися в Ухані через свою собаки, президент порадив повернутися додому, а собаку залишити в посольстві до моменту отримання дозволу від влади Китаю.

"Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їх рішення. Якщо Китай не випускає жодну тварину з території Китаю, то ми нічого не можемо зробити. Ми як держава можемо запропонувати їй все - більше, ніж будь-якій іншій людині. Хоч завтра ми вас забираємо, собачку ми заберемо навіть у посольство. Потім, коли Китай дозволить забрати тварину, собачку можна забрати. Будь ласка, ми допоможемо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявляли, що шестеро українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання повернутися в Україну.

5 березня закінчився термін обсервації евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого.