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05 березня 2020, 14:34 16

Зеленський повторно попросив Раду скасувати закон про стройовий статут ЗСУ

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05 березня 2020, 14:34 16
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Верховна Рада України опублікувала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроекту №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про стройовий статут Збройних Сил України"
Фото: twitter/APUkraine
Верховна Рада України опублікувала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроекту №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закону України "Про стройовий статут Збройних Сил України"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт парламенту.

Згідно з останнім статусом документа, надані пропозиції президента до закону, готується на розгляд з вето президента.

"Пропоную у законі, що надійшов на підпис доповнити розділ І положеннями щодо внесення змін до законів України стосовно наділення Міністерства оборони України повноваженнями визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання, а також поширення дії відповідних положень на військовослужбовців усіх військових формувань, утворених відповідно до законів України", - запропонував гарант.

Також Зеленський запропонував внести зміни до розділу ІІ, скорегувавши дату вступу закону в силу, термін виконання та зміст певних Кабінету міністрів завдань.

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський повернув прийнятий Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України зі своїми пропозиціями.

Раніше у Міноборони запевнили, що запроваджене військове вітання не втратить чинності у процесі зміни армійського Статуту.


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