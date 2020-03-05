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05 березня 2020, 09:20 10

Рада вирішила швидше розмежувати посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу

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05 березня 2020, 09:20 10
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Верховная Рада України на позачерговому засіданні ввечері 4 березня внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку"
Фото: antikor.com.ua
Верховная Рада України на позачерговому засіданні ввечері 4 березня внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку"

Як повідомляє RegioNews, таким чином, розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ набуде чинності 27 березня 2020 року, а не з 1 березня 2020 року або з 1 січня 2021 року як передбачалося.

Зокрема, за зміни до законопроєкту №3015 проголосували 293 народних депутатів, у цілому із урахуванням пропозицій комітету – 292 нардепи.

Як аргумент лунало, що "це – ще один крок назустріч НАТО".


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