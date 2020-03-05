Рада вирішила швидше розмежувати посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу
Верховная Рада України на позачерговому засіданні ввечері 4 березня внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку"
Верховная Рада України на позачерговому засіданні ввечері 4 березня внесла зміни до перехідних положень закону "Про національну безпеку"
Як повідомляє RegioNews, таким чином, розділення посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ набуде чинності 27 березня 2020 року, а не з 1 березня 2020 року або з 1 січня 2021 року як передбачалося.
Зокрема, за зміни до законопроєкту №3015 проголосували 293 народних депутатів, у цілому із урахуванням пропозицій комітету – 292 нардепи.
Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил , видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020
Як аргумент лунало, що "це – ще один крок назустріч НАТО".
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