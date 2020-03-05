Українських прикордонників посилять 20 сучасними катерами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення парламенту.
Так, "за" таке рішення проголосував 261 народний депутат.
Верховна Рада #Рада9 ратифікувала Рамкового договору між Урядом та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України pic.twitter.com/WCb0VoFp8G— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020
Зазначимо, договір був підписаний 19 листопада 2019 року в Парижі. Згідно з ним, французька сторона надає Україні офіційну підтримку на основі умов угоди ОЕСР щодо експортних кредитів, призначену для фінансування закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів.
Як говориться у договорі, катери поставляються без озброєння, "сприяючи зміцненню морської безпеки та охорони України".
Відповідно до умов угоди OEСР, офіційна підтримка становитиме щонайбільше 85% від загальної суми контракту.
Сума офіційної підтримки не перевищує 116 029 250 євро і фінансує придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму, яка становить не менше 50% від загальної суми контракту; і придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг в межах 50% від загальної суми контракту.
При цьому за виконання контрактів з українськими або іноземними постачальниками товарів, робіт та послуг несе відповідальність французький постачальник, і за умови, що витрати, пов’язані з придбанням українських товарів, робіт і послуг, не перевищують 30% від загальної суми контракту відповідно до Угоди ОЕСР.
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