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05 березня 2020, 10:31 1

Українських прикордонників посилять 20 сучасними катерами

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05 березня 2020, 10:31 1
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Верховна рада 4 березня ратифікувала рамковий договір між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України
Верховна рада 4 березня ратифікувала рамковий договір між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення парламенту.

Так, "за" таке рішення проголосував 261 народний депутат.

Зазначимо, договір був підписаний 19 листопада 2019 року в Парижі. Згідно з ним, французька сторона надає Україні офіційну підтримку на основі умов угоди ОЕСР щодо експортних кредитів, призначену для фінансування закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів.

Як говориться у договорі, катери поставляються без озброєння, "сприяючи зміцненню морської безпеки та охорони України".

Відповідно до умов угоди OEСР, офіційна підтримка становитиме щонайбільше 85% від загальної суми контракту.

Сума офіційної підтримки не перевищує 116 029 250 євро і фінансує придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму, яка становить не менше 50% від загальної суми контракту; і придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг в межах 50% від загальної суми контракту.

При цьому за виконання контрактів з українськими або іноземними постачальниками товарів, робіт та послуг несе відповідальність французький постачальник, і за умови, що витрати, пов’язані з придбанням українських товарів, робіт і послуг, не перевищують 30% від загальної суми контракту відповідно до Угоди ОЕСР.


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