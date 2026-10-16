Умань під атакою РФ: п'ятеро постраждалих, чоловіка врятували з-під завалів

Фото: Черкаська ОВА

В Умані внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також пошкоджено сторожовий будинок поблизу – з-під завалів врятували чоловіка

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Трьох із них госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Крім того, на іншій локації загорілися торговельні склади. Пожежу вже локалізували.

На місцях працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для координації робіт із ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області 15 жовтня російський FPV-дрон влучив у будинок культури. Виникла пожежа на площі 800 квадратних метрів. Під час гасіння російські безпілотники неодноразово намагалися завдати повторних ударів, тому рятувальникам доводилося відходити в укриття.