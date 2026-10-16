Кадрові зміни в уряді: кого призначили та звільнили
Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністрів освіти і науки та охорони здоров'я, а також голову Національної соціальної сервісної служби
Про це повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук, передає RegioNews.
Зокрема, Івана Юрійчука призначили заступником міністра освіти і науки України, Олександра Чепурного – заступником міністра охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем України, а Ігоря Ільченка – головою Національної соціальної сервісної служби України.
Крім того, уряд погодив призначення Андрія Русина заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Водночас Кабмін звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України.
Ігоря Ільченка звільнили з посади першого заступника голови Національної соціальної сервісної служби України, а Івана Юрійчука – з посади заступника голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив начальника Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ярослава Колесника першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.