Вісім постраждалих і пошкоджені будинки: наслідки обстрілів Сумщини
Минулої доби російські війська завдали 85 ударів по 31 населеному пункту Сумської області. Внаслідок атак поранення та травми отримали восьмеро людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
У Сумській громаді через атаки російських безпілотників постраждали п'ятеро людей: чоловіки віком 66, 48 і 53 роки та жінки віком 24 і 50 років. Також до медичного закладу звернулася 57-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок атаки БпЛА 14 жовтня.
Унаслідок обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та чотири цивільні автомобілі.
Ще двоє чоловіків віком 57 і 36 років травмувалися в Середино-Будській громаді через влучання російських безпілотників. Там пошкоджено два приватні будинки.
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці допомагали постраждалим, вилучали вибухонебезпечні предмети та збирали докази воєнних злочинів.
За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Нагадаємо, 15 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Інформація про загиблих і пораненихне надходила.