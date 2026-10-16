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16 жовтня 2026, 07:29

Вісім постраждалих і пошкоджені будинки: наслідки обстрілів Сумщини

16 жовтня 2026, 07:29
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Фото: Національна поліція
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Минулої доби російські війська завдали 85 ударів по 31 населеному пункту Сумської області. Внаслідок атак поранення та травми отримали восьмеро людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумській громаді через атаки російських безпілотників постраждали п'ятеро людей: чоловіки віком 66, 48 і 53 роки та жінки віком 24 і 50 років. Також до медичного закладу звернулася 57-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок атаки БпЛА 14 жовтня.

Унаслідок обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та чотири цивільні автомобілі.

Ще двоє чоловіків віком 57 і 36 років травмувалися в Середино-Будській громаді через влучання російських безпілотників. Там пошкоджено два приватні будинки.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці допомагали постраждалим, вилучали вибухонебезпечні предмети та збирали докази воєнних злочинів.

За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Інформація про загиблих і пораненихне надходила.

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