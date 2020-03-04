Депутати фракції "Слуга народу" зібралися на позачергове засідання
Парламентська фракція "Слуга народу" зібралася на засідання із обговорення кадрових питань Кабінету Міністрів
Парламентська фракція "Слуга народу" зібралася на засідання із обговорення кадрових питань Кабінету Міністрів
Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.
Повідомляється, що Президент України володимир Зеленський ще не приїхав, однак присутній кандидат на посаду Прем’єр-міністра Денис Шмигаль.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
"Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду
04 березня 2020, 13:44"Слуга" після обговорення кадрових змін в уряді поїхав до офісу Коломойського - ЗМІ
04 березня 2020, 13:08Відставка Гончарука: Рада оприлюднила проект постанови
04 березня 2020, 12:35
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 17:13 04 березня Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації