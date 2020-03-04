Депутати фракції "Слуга народу" зібралися на позачергове засідання

Парламентська фракція "Слуга народу" зібралася на засідання із обговорення кадрових питань Кабінету Міністрів

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Парламентська фракція "Слуга народу" зібралася на засідання із обговорення кадрових питань Кабінету Міністрів

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Повідомляється, що Президент України володимир Зеленський ще не приїхав, однак присутній кандидат на посаду Прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.