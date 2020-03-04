"Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці

Фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

За його словами, засідання планується на 18:30 і темою обговорення будет генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

"Слуги збирають підписи за ... чергову позачергову сесію на завтра на 18.30! По генпрокурору", - написав він.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.