Депутаты фракции "Слуга народа" собрались на внеочередное заседание
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский еще не приехал, однако присутствует кандидат на должность Премьер-министра Денис Шмыгаль.
Напомним, фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады и собирает для этого подписи
Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а голосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.
3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.
После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.
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