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04 марта 2020, 15:24 10

Депутаты фракции "Слуга народа" собрались на внеочередное заседание

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04 марта 2020, 15:24 10
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Парламентская фракция "Слуга народа" собралась на заседание по обсуждению кадровых вопросов Кабинета Министров
Фото: flickr
Парламентская фракция "Слуга народа" собралась на заседание по обсуждению кадровых вопросов Кабинета Министров

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский еще не приехал, однако присутствует кандидат на должность Премьер-министра Денис Шмыгаль.

Напомним, фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады и собирает для этого подписи

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а голосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.


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