Стало відомо, хто може очолити Міністерство енергетики
Про це повідомив народний депутат фракції "Слуцга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews
"Міненерго - хочуть Плачкова", - написав Дубінський.
Він також повідомив, що Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Кабінет міністрів буде перезавантажений.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
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