Евакуація з Китаю: МОЗ засекретило пункти прийому українців
Як передає RegioNews, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль.
За його словами, всі чотири місця знаходяться в різних містах України.
"Є чотири місця дислокації. З огляду на настрої, які ми можемо спостерігати, ці місця не розголошуються. Всі чотири місця готові до прийому громадян та іноземців", - заявив Коваль.
Також він запевнив, що вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну.
"Ми цілком готові до прийому громадян. Вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, якщо цього не вдасться зробити, є всі можливості для попередження поширення вірусу по території України", - сказав Коваль.
Нагадаємо, вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Всього в евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців.
Місцеві жителі у різних регіонах виступили проти прийому українців, які прилетять із Китаю. Сьогодні у Микулинецькому районі Тернопільській області проходять масові протести проти поселення евакуйованих в місцевий санаторій. Міський голова Тернополя також проти таких дій.
В смт Шкло на Львівщині місцева громада також виступила проти, як і в Обухові на Київщині.
Зазначимо, у Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусів COVID-19, становить вже 2011 осіб.
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