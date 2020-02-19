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19 лютого 2020, 08:00 5

Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва

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19 лютого 2020, 08:00 5
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Вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом
Вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом

Згідно з даними системи моніторингу авіаперельотів flightradar, він вилетів о 3:01.

Літак прямує до Казахстану в аеропорт Алмати. Звідти борт вирушить до Уханя.

Як відомо, зворотній рейс із Уханя PQ7302 заявлений за таким же маршрутом – спочатку в Алмати, а звідти - до України. До аеропорту Борисполя літак повинен прибути о 08:05 у четвер, 20 лютого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю готова до евакуації своїх громадян з Китаю, щоб не допустити їх зараження смертельним коронавірусом.

Очільник МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців з китайської провінції Ухань.


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