Евакуація з Китаю: усі українці прибули в аеропорт Уханя (ФОТО)
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі посольства України в Китаї.
"Усі громадяни України й іноземці, які будуть евакуйовані, вже доставлені до міжнародного аеропорту м. Ухань. Розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що усіх евакуйованих з міста Ухань та інших міст провінції Хубей доправили до міжнародного аеропорту Тяньхе у місті Ухань автобусами.
Всього в евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців.
Трохи згодом розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс.
У свою чергу, китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавырусу.
Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Chinese Journal of Epidemiology, у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. До ризику для життя піддаються літні пацієнти та пацієнти з супутніми захворюваннями.
Також вчені відзначають, що приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі, 13,8% - як важкі, і тільки 4,7% - як критичні. Загальна смертність від вірусу COVID-19 склала 2,3%. Чоловіки помирають частіше - 2,8%, ніж жінки - 1,7%.
Нагадаємо, вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом.
У Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусів COVID-19, становить вже 2011 осіб.
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