Евакуація з Китаю: усі українці прибули в аеропорт Уханя (ФОТО)

Українці та іноземці, які 19 лютого спецрейсом будуть евакуйовані в Україну, прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань

Фото: china.mfa.gov.ua

Українці та іноземці, які 19 лютого спецрейсом будуть евакуйовані в Україну, прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі посольства України в Китаї.

"Усі громадяни України й іноземці, які будуть евакуйовані, вже доставлені до міжнародного аеропорту м. Ухань. Розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що усіх евакуйованих з міста Ухань та інших міст провінції Хубей доправили до міжнародного аеропорту Тяньхе у місті Ухань автобусами.

Всього в евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців.

Трохи згодом розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс.

У свою чергу, китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавырусу.

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Chinese Journal of Epidemiology, у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. До ризику для життя піддаються літні пацієнти та пацієнти з супутніми захворюваннями.

Також вчені відзначають, що приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі, 13,8% - як важкі, і тільки 4,7% - як критичні. Загальна смертність від вірусу COVID-19 склала 2,3%. Чоловіки помирають частіше - 2,8%, ніж жінки - 1,7%.

Нагадаємо, вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом.

У Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусів COVID-19, становить вже 2011 осіб.