Фото: поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували постачання метадону до виправної колонії на Дніпропетровщині за допомогою поштових відправлень. Наркотики маскували у продуктах харчування, а потім збували серед засуджених

Про це повідомили у поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, незаконна схема діяла з 2025 року. Її організували двоє чоловіків, які відбували покарання у виправній колонії. За попередньою змовою вони налагодили отримання посилок із наркотичними речовинами, прихованими у різних продуктах харчування.

Надалі отриманий метадон фігуранти збували іншим засудженим.

Оперативники карного розшуку поетапно документували діяльність групи та встановили обставини функціонування каналу постачання наркотиків.

Крім того, правоохоронці задокументували ймовірну причетність до незаконного обігу наркотичних засобів ще двох осіб — чоловіка та жінки, які діяли на території Дніпра.

20 листопада поліцейські провели низку санкціонованих обшуків. За їх результатами 39- та 41-річним чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів.

Крім того, 39-річному підозрюваному додатково інкримінують ще два епізоди за цією ж статтею.

За результатами операції правоохоронцям та представникам установи виконання покарань вдалося припинити діяльність каналу постачання наркотиків до колонії та запобігти подальшому збуту метадону серед засуджених.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.