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14 лютого 2020, 14:51 7

Обухівська райрада протестує проти коронавірусу

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14 лютого 2020, 14:51 7
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Ймовірним місцем карантину для українців, що прилетять з Китаю називають санаторій "Пролісок" в Обухові на Київщині. Персонал санаторію і місцеві жителі висловлюються проти розміщення евакуйованих в оздоровчому центрі
На фото: санаторий "Пролісок"
Ймовірним місцем карантину для українців, що прилетять з Китаю називають санаторій "Пролісок" в Обухові на Київщині. Персонал санаторію і місцеві жителі висловлюються проти розміщення евакуйованих в оздоровчому центрі

Про можливе місце карантину повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський в інтерв’ю телеканалу ZIK, інформує RegioNews.

В Обухові відбувається позачергова сесія районної ради. На порядку денному - "недопущення проникнення і поширення інфекції коронавірусу COVID-19 на території населених пунктів Обухівського району", йдеться у розпорядженні про скликання сесії.

Колектив санаторію "Пролісок" також висловився проти прийому евакуйованих українців, мотивуючи відмову тим, що в центр оздоровлює виключно дітей.

Одночасно у Мінздоров’я інформацію про "Пролісок" не підтвердили і повідомили, що місце карантину розголошенню не підлягає.


#карантин #коронавірус
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