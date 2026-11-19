Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі 36-річного чоловіка засудили до дев'яти років позбавлення волі за розбійний напад на жінку. Зловмисник напав на потерпілу на зупинці громадського транспорту, кілька разів ударив її каменем по голові та відібрав рюкзак

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці квітня вранці на вулиці Полонської-Василенко в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

Жінка очікувала на громадський транспорт, коли до неї зі спини підійшов невідомий чоловік. Він кілька разів ударив потерпілу каменем по голові, після чого вирвав із її рук рюкзак та втік із місця події.

Правоохоронці оперативно встановили нападника та затримали його неподалік від місця злочину. На місце прибули слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій.

За результатами судового розгляду 36-річного фігуранта визнали винним. Суд призначив йому покарання — дев'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.