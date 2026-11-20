Фото з відкритих джерел

В Ізмаїлі судили працівника училища. Він побив 15-річного учня прямо під час заняття

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у жовтні в Дунайському центрі професійної освіти в Ізмаїлі під час заняття інформатики. 15-річний учень зривав заняття. Працівник закладу кілька разів ударив підлітка по спині, обличчю та голові, а потім схопив за шию і вивів із приміщення.

В результати оштрафували обох людей: і працівника, який підняв руку на учня, і матір хлопчика за невиконання батьківських обов'язків щодо виховання. Обидва заплатять по 850 гривень.

Нагадаємо, в Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.