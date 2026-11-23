Фото: Национальная полиция

В Одесской области правоохранители расследуют смерть младенца, тело которого обнаружили в выгребной яме на территории частного домовладения в Березовском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратились медики, сообщившие о 38-летней местной жительнице. Женщину с кровотечением доставили из дома в больницу. Она объяснила, что в уличной туалете у нее произошел выкидыш.

После этого правоохранители проверили информацию и уехали по месту жительства женщины. При осмотре домовладения в выгребной яме обнаружили тело младенца. По предварительным данным срок внутриутробного развития ребенка составлял около 8-9 месяцев.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье 31-летнюю женщину подозревают в злостном невыполнении родительских обязанностей. Из-за ненадлежащего ухода ее 7-месячный сын оказался в критическом состоянии. Мать долго не обеспечивала ребенку надлежащего питания, гигиены и необходимого медицинского надзора.