Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наразі відомо про трьох загиблих – це дві жінки та чоловік.

На місці працюють відповідні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель однієї людини та сімох постраждалих в Одесі.