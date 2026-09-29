Державі повернули причал, незаконно оформлений на приватне товариство

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області за позовом прокуратури у державну власність повернули причал, право приватної власності на який було незаконно зареєстровано за приватним товариством

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Прокурори в суді довели, що цей об’єкт портової інфраструктури не підлягав приватизації та мав залишатися у державній власності. Законодавство прямо забороняло приватизацію причалів.

8 вересня 2026 року Південно-Західний апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Таким чином, рішення про повернення причалу державі набуло чинності.

В Одеській обласній прокуратурі зазначили, що повернення об’єкта портової інфраструктури має особливе значення в умовах воєнного стану, зокрема для забезпечення економічної та транспортної безпеки держави.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала мережу незаконних гральних закладів із щомісячним багатомільйонним оборотом.