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29 вересня 2026, 16:15

Державі повернули причал, незаконно оформлений на приватне товариство

29 вересня 2026, 16:15
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одеській області за позовом прокуратури у державну власність повернули причал, право приватної власності на який було незаконно зареєстровано за приватним товариством

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори в суді довели, що цей об’єкт портової інфраструктури не підлягав приватизації та мав залишатися у державній власності. Законодавство прямо забороняло приватизацію причалів.

8 вересня 2026 року Південно-Західний апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Таким чином, рішення про повернення причалу державі набуло чинності.

В Одеській обласній прокуратурі зазначили, що повернення об’єкта портової інфраструктури має особливе значення в умовах воєнного стану, зокрема для забезпечення економічної та транспортної безпеки держави.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала мережу незаконних гральних закладів із щомісячним багатомільйонним оборотом.

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