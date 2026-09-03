"Мертві душі" на мільйони: у Харкові викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

Правоохоронці встановили, що схема діяла з серпня 2022 року. Службові особи одного з комунальних підприємств організували систематичне привласнення коштів, виділених на забезпечення діяльності комунальних підприємств Харкова в умовах воєнного стану.

За даними слідства, на підприємство офіційно працевлаштовували людей, які не відповідали кваліфікаційним вимогам до посад і фактично не працювали. До бухгалтерських та облікових документів вносили неправдиві відомості про їхню трудову діяльність.

На підставі цих документів їм нараховували та виплачували зарплату.

Отримані кошти, за версією слідства, організатор та учасники схеми надалі розподіляли між собою. Частина фіктивно працевлаштованих працівників також отримала бронювання та відстрочку від призову.

У межах розслідування правоохоронці задокументували шість епізодів протиправної діяльності. Вони відбувалися з серпня 2022 року до травня 2026 року. Загальна сума збитків, завданих бюджету, перевищує 4,1 млн грн.

П’ятьом посадовцям комунального підприємства повідомили про нову підозру за ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Ще п’ятьом фіктивним працівникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.