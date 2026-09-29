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29 вересня 2026, 11:24

100 тис. грн за посвідку: на Вінниччині викрили схему незаконної легалізації іноземців

29 вересня 2026, 11:24
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Фото: Національна поліція
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На Вінниччині поліція та СБУ викрили схему незаконної легалізації іноземців в Україні. Правоохоронці затримали директорку державної установи та п'ятьох її можливих спільників

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, за гроші іноземців фіктивно працевлаштовували у підконтрольних ФОПах. Це дозволяло їм отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні строком до двох років із можливістю продовження.

Вартість такої послуги становила близько 100 тисяч гривень за одну людину. Правоохоронці вважають, що учасники схеми могли незаконно легалізувати до 200 іноземців.

25 вересня у Вінниці та Києві провели понад 30 обшуків у службових кабінетах, офісах, будинках та автомобілях фігурантів. Під час них вилучили документи для оформлення ще понад 20 іноземців, комп’ютерну техніку, гроші та чорнові записи.

Усім шістьом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Залежно від ролі їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом, а окремим фігурантам – одержання неправомірної вигоди.

Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, у Києві директорку Навчально-наукового центру міжнародної освіти одного з університетів затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними прокуратури, жінка мала посприяти в оформленні іноземцям запрошень на навчання в Україні.

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