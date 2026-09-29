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29 вересня 2026, 18:22

П’ятьох українців судитимуть за участь у міжнародній схемі викрадення авто з ЄС

29 вересня 2026, 18:22
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи, яких обвинувачують в участі у міжнародній схемі незаконного заволодіння дорогими автомобілями в країнах ЄС

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з грудня 2022 року до травня 2023 року учасники групи використовували підроблені посвідчення водія, за якими орендували автомобілі у французьких прокатних компаніях.

Після отримання машин їх передавали іншим учасникам схеми. Ті змінювали ідентифікаційні дані автомобілів та блокували GPS-сигнали, щоб приховати їхнє місцезнаходження.

Надалі викрадені автомобілі переправляли для легалізації, подальшого перепродажу або розбирання на запчастини.

У межах кримінального провадження слідчі встановили незаконне заволодіння у Франції п’ятьма автомобілями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i та BMW 530 XDrive.

Розслідування проводили в межах міжнародної спецоперації Matador. За даними слідства, до угруповання входили понад 50 громадян різних країн. Кожен учасник, за версією правоохоронців, виконував окрему роль у схемі.

У травні 2024 року правоохоронці провели близько 70 обшуків у Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччині та Україні.

У жовтні 2025 року п’ятьом фігурантам повідомили про підозру.

7 вересня 2026 року обвинувальний акт скерували до суду. П’ятьох обвинувачених судитимуть за незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення та використання завідомо підроблених документів — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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