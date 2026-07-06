Масштабна ДТП на Прикарпатті: 18 людей травмовані внаслідок зіткнення з автобусом

Фото: поліція Івано-Франківської області

Поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 13:40 на автодорозі державного значення Н-09 “Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали водії обох транспортних засобів та пасажири

Про це повідомила поліція Івано-Франкцівської області, передає RegioNews .

Поліцейські встановили, що 66-річний житель Косівської територіальної громади, керуючи автомобілем "Citroen”, рухався у напрямку Івано-Франківська.

Водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Mercedes-Benz Sprinter”. Автобусом керував 62-річний житель Рогатинської територіальної громади. Керманич здійснював регулярні пасажирські перевезення за маршрутом "Івано-Франківськ – Рогатин”.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 18 людей.

Серед них – 16 пасажирів рейсового автобуса, зокрема троє неповнолітніх віком 12, 16 та 17 років. Також тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів. Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Станом на 6 липня в лікарні залишаються госпіталізованими водій автомобіля "Citroen" та одна пасажирка рейсового автобуса.

Водіїв перевірили на стан сп’яніння. Обоє були тверезими.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Черкащині 5 липня сталась Дорожньо-транспортна пригода у селі Кобиляки Звенигородського району.