Не врахував дорожню обстановку: на Прикарпатті сталася ДТП з вантажівкою

Фото: поліція Івано-Франківської області

8 липня о 12:17 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажного та легкового автомобілів

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

На місце події оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що 51-річний житель Надвірної, керуючи автомобілем Citroën, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Renault з тягачем під керуванням 44-річного жителя міста Стрий, який рухався зустрічною смугою.

Водій легкового автомобіля відмовився проходити огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер" на місці події та виявив бажання пройти освідування в медичному закладі. Медики відібрали у нього кров для проведення відповідного дослідження. Після огляду чоловіка відпустили.

Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали на водія автомобіля Citroën адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась Дорожньо-транспортна пригода у селі Кобиляки Звенигородського району.