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08 липня 2026, 18:45

ДТП на Золотоніщині: 17-річний водій влаштував аварію, травмовано підлітка

08 липня 2026, 18:45
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Фото: поліція Черкаської області
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На Черкащині сталась дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 14:00, по вулиці Корольова в селі Гельмязів Золотоніського району

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Попередньо, 17-річний водій автомобіля "ВАЗ 21013", повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі та зіткнувся з автомобілем "Daewoo Lanos".

У результаті зіткнення 15-річного пасажира автомобіля ВАЗ із травмами госпіталізували до лікарні. Водії обох транспортних засобів не постраждали.

Поліцейські перевірили водіїв на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager. Обидва керманичі були тверезими.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась Дорожньо-транспортна пригода у селі Кобиляки Звенигородського району.

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