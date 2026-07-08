На Львівщині нетверезий мотоцикліст потрапив у ДТП: загинув пасажир

Фото: Національна поліція

На Львівщині правоохоронці затримали 22-річного мотоцикліста, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 7 липня близько 16:50 в одному із сіл Львівського району.

За даними поліції, водій мотоцикла Grader 250 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21134, за кермом якого перебував 45-річний місцевий житель.

Унаслідок зіткнення 25-річний пасажир мотоцикла отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події.

Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, на Київщині іномарка на влетіла у мотоцикл. Внаслідок ДТП 18-річного водія з травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, його 17-річний пасажир загинув на місці.