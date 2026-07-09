"Провина того, хто вижив": що це за стан і як повернутися до життя

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Після пережитих втрат, трагедій або тривалого життя в умовах небезпеки люди можуть відчувати провину за те, що залишилися живими та продовжують жити далі

Про це розповідають у ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Психолог Харківського осередку у новому відео пояснює, що таке "провина того, хто вижив", чому вона виникає, як впливає на емоційний стан та які кроки можуть допомогти поступово повернути відчуття опори.

Фахівець наголошує: звернення по психологічну допомогу є важливим кроком, який може допомогти впоратися з пережитим досвідом.

За її словами, світ потребує вашої дії, а не самокатування.

"Ви не винні в тому, що ви тут і ви живі. Але ви приймете на себе справжнє провину, якщо зупинитесь. Бо дія – це єдині ліки проти розпачу", – каже фахівчиня.

Якщо вам потрібна психологічна підтримка, звернутися по безоплатну консультацію можна у Харкові за адресою: вул. Свободи, 4.

Прийом відбувається щодня з 10:00 до 17:00.

Контактний телефон: +38 (066) 004 13 99.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.