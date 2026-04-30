Одеса під російським ударом: 16 постраждалих, пошкоджено житло

Вночі 30 квітня ворог спрямував удар по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок атаки постраждали 16 людей, серед них – 17-річний юнак.

Двоє поранених перебувають у важкому стані в реанімації, ще одного чоловіка госпіталізовано до травматологічного відділення. Іншим постраждалим надали допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Там зазнали руйнувань багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок – на верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати.

Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Під ударом опинилися й соціальні та комерційні об'єкти. Суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

До ліквідації наслідків залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців екстрених і комунальних служб.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські війська здійснили масовану атаку на південь Одеської області. Внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнала районна лікарня в Ізмаїлі. На щастя, постраждалих немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті.