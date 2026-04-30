30 квітня 2026, 07:04

Одеса під російським ударом: 16 постраждалих, пошкоджено житло

30 квітня 2026, 07:04
Фото: Одеська МВА
Вночі 30 квітня ворог спрямував удар по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок атаки постраждали 16 людей, серед них – 17-річний юнак.

Двоє поранених перебувають у важкому стані в реанімації, ще одного чоловіка госпіталізовано до травматологічного відділення. Іншим постраждалим надали допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Там зазнали руйнувань багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок – на верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати.

Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Під ударом опинилися й соціальні та комерційні об'єкти. Суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

До ліквідації наслідків залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців екстрених і комунальних служб.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські війська здійснили масовану атаку на південь Одеської області. Внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнала районна лікарня в Ізмаїлі. На щастя, постраждалих немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті.

На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"
29 квітня 2026, 22:10
У Херсоні за день семеро мирних жителів постраждали від ударів ворожих дронів
29 квітня 2026, 21:47
На Дніпропетровщині через атаки РФ загинули двоє людей
29 квітня 2026, 20:55
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Дніпрі пролунали вибухи: виникли пожежі
30 квітня 2026, 10:38
Стрілянина на Рівненщині: чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському
30 квітня 2026, 10:25
ВМС ЗСУ уразили російські катери, які охороняли Керченський міст
30 квітня 2026, 10:16
На підприємстві в Полтаві пролунав вибух: що відомо
30 квітня 2026, 10:13
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 20, двоє – у важкому стані
30 квітня 2026, 09:51
Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 117 тисяч людей
30 квітня 2026, 09:47
Нічна ДТП на Львівщині: мотоцикліст та його пасажир опинилися в лікарні
30 квітня 2026, 09:36
Пентагон розблокував $400 млн допомоги Україні, – Гегсет
30 квітня 2026, 09:18
У Слов’янську з даху багатоповерхівки дістали залишки ракети
30 квітня 2026, 08:54
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
30 квітня 2026, 08:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »