Одесса под российским ударом: 16 пострадавших, повреждено жилье

Ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, в результате атаки пострадали 16 человек, среди них – 17-летний юноша.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте или направлена на амбулаторное лечение.

Больше повреждений зафиксировано в Приморском районе. Там были разрушены многоэтажки и пятиэтажный жилой дом – на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, спасателям удалось локализовать.

Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты. Существенные разрушения получило здание детского сада, поврежден торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

К ликвидации последствий привлечены 68 единиц техники и более 280 специалистов экстренных и коммунальных служб.

На местах работают оперативные штабы, где жители поврежденных домов могут получить необходимую помощь и консультации.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска совершили массированную атаку на юг Одесской области. В результате обстрела значительные разрушения получила районная больница в Измаиле. К счастью, пострадавших нет. В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии.