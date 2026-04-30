30 апреля 2026, 07:04

Одесса под российским ударом: 16 пострадавших, повреждено жилье

Фото: Одесская МВА
Ночью 30 апреля враг направил удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, в результате атаки пострадали 16 человек, среди них – 17-летний юноша.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте или направлена на амбулаторное лечение.

Больше повреждений зафиксировано в Приморском районе. Там были разрушены многоэтажки и пятиэтажный жилой дом – на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, спасателям удалось локализовать.

Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты. Существенные разрушения получило здание детского сада, поврежден торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

К ликвидации последствий привлечены 68 единиц техники и более 280 специалистов экстренных и коммунальных служб.

На местах работают оперативные штабы, где жители поврежденных домов могут получить необходимую помощь и консультации.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска совершили массированную атаку на юг Одесской области. В результате обстрела значительные разрушения получила районная больница в Измаиле. К счастью, пострадавших нет. В момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии.

В Николаевской области пять человек пострадали от атаки "шахедов"
29 апреля 2026, 22:10
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Киеве военный в СОЧ с игрушечным "оружием" пугал посетителей супермаркета
30 апреля 2026, 08:36
На Хмельнитчине пара жестоко избила мужчину – им грозит до 10 лет тюрьмы
30 апреля 2026, 08:22
В Харьковской области вражеский дрон попал в частный дом: вспыхнул пожар, есть пострадавшая
30 апреля 2026, 08:15
Более десяти атак дронами за ночь: на Никопольщине из-за обстрелов горела АЗС
30 апреля 2026, 07:58
В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль – есть пострадавший
30 апреля 2026, 07:57
В Сумской области из-за атак россиян повреждены газопровод, подстанция и учебные заведения
30 апреля 2026, 07:45
В Киевском областном ТЦК проверяют, задерживала ли СБУ их работников
30 апреля 2026, 07:42
Атаки на Запорожскую область: оккупанты нанесли более 1000 ударов за сутки
30 апреля 2026, 07:28
Преследование на Закарпатье: полиция стреляла по колесам грузовика
30 апреля 2026, 07:24
Украинские бойцы ликвидировали за сутки почти 1500 оккупантов и 119 артсистем врага
30 апреля 2026, 07:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
