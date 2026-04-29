На Миколаївщині п’ятеро людей постраждали від атаки "шахедів"

Фото ілюстративне

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає RegioNews.

У Миколаєві госпіталізували 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості.

Ще трьом чоловікам надали медичну допомогу на місці, вони продовжать лікуватися амбулаторно.

У Куцурбській громаді постраждав 69-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився – отримав меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж 29 квітня внаслідок обстрілів постраждало семеро людей, всі вони потрапили під удари ворожих дронів.