Фото: Ксенія Новицька

На Херсонщині впродовж 29 квітня внаслідок обстрілів постраждало семеро людей, всі вони потрапили під удари ворожих дронів

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 29 квітня російська армія вела обстріли населених пунктів Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометної зброї, атакувала дронами.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей. Всі вони жителі Херсона, які потрапили у зону ураження ворожих дронів. Серед постраждалих дві співробітниці лікарні – терапевтка та медсестра.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, приміщення магазину, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

