29 квітня 2026, 20:55

На Дніпропетровщині через атаки РФ загинули двоє людей

Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпропетровській області 29 квітня внаслідок російських атак загинули дві людини, ще одна зазнала поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Ганжа повідомив, що росіяни майже 90 разів атакували п'ять районів області із застосуванням безпілотників, ракети та артилерії.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджені дачні будинки та автомобілі. Загинула жінка. У важкому стані до лікарні доставили 72-річного чоловіка.

У Нікопольському районі росіяни били по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах.

Пошкоджені підприємства, адмінбудівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі. Одна людина загинула.

У Синельниківському районі ворог атакував Покровську і Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.

У Криворізькому районі росіяни атакували Зеленодольську і Грушівську громади. Пошкоджені інфраструктура і приватний будинок.

Також росіяни атакували Кам'янське.

Нагадаємо, що російські окупанти 29 квітня атакували Миколаїв дронами, знеструмлено один з районів міста.

