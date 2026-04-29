У ніч на 29 квітня російські війська здійснили масовану атаку на південь Одеської області. Внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнала районна лікарня в Ізмаїлі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Прямим влучанням ударного БпЛА повністю знищено приймальне відділення, виникла пожежа. Також серйозно пошкоджені терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, кабінети рентгену, УЗД та інші.

На щастя, постраждалих у лікарні немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Хворих уже евакуювали до іншого медзакладу.

Через ворожу атаку постраждали двоє жителів у приватному секторі: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізували у важкому стані з численними осколковими пораненнями.

У житловому секторі зафіксовані численні пожежі та руйнування:

горіли приватні будинки, гараж та господарча споруда;

у багатоповерховому будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад;

пошкоджено вантажний автомобіль.

Крім того, на території Дунайського біосферного заповідника через падіння уламків загорівся очерет.

На місцях влучань працювали 49 рятувальників та представники Нацгвардії.

