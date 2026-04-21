21 квітня 2026, 10:27

На Одещині п'яний водій влаштував ДТП на світлофорі: троє людей у лікарні

21 квітня 2026, 10:27
Фото: поліція
Поліцейські повідомили про підозру жителю Одеського району, який скоїв ДТП в селі Ілічанка Одеського району. Аварія сталася днями пізно ввечері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Chevrolet врізався в Audi, що зупинилася попереду на червоний сигнал світлофора перед пішохідним переходом.

Внаслідок зіткнення постраждали троє людей: 39-річна водійка Audi, її 13-річний пасажир та 29-річна пасажирка Chevrolet. Усіх трьох госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Перевірка показала, що вміст алкоголю в організмі 33-річного водія перевищував норму майже в п'ять разів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати авто терміном до п’яти років.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Призначена низка експертиз. Слідство триває.

Нагадаємо, вранці 20 квітня на Львівщині вантажівка зіткнулася з Toyota. Внаслідок удару пасажир легковика загинув на місці, водійку авто госпіталізували.

