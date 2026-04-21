Фото: поліція

Подія сталася у вівторок, 21 квітня, вранці у селі Миколаївка Синельниківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

О 06:30 до поліції надійшла анонімна скарга на неадекватну поведінку 35-річного місцевого жителя. Повідомлялося, що він сильно п’яний і заявляє, що має при собі дві гранати.

Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік розповів, що відкрив у будинку газ, чим створив загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках.

Аби запобігти трагедії, поліцейські почали затримання. У цей момент зловмисник кинув у їхній бік дві гранати. Одна із них не спрацювала, а інша вибухнула.

Попри отримані поранення, поліцейські змогли затримати чоловіка.

Внаслідок вибуху п’ятеро правоохоронці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

На місці вибухотехніки та слідчі вилучили фрагменти гранат і запал. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві п'яний іноземець погрожував перехожим гранатою. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього бойову гранату Ф-1.