На Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати у поліцейських: п’ятеро поранених
Подія сталася у вівторок, 21 квітня, вранці у селі Миколаївка Синельниківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
О 06:30 до поліції надійшла анонімна скарга на неадекватну поведінку 35-річного місцевого жителя. Повідомлялося, що він сильно п’яний і заявляє, що має при собі дві гранати.
Коли на місце прибули правоохоронці, чоловік розповів, що відкрив у будинку газ, чим створив загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках.
Аби запобігти трагедії, поліцейські почали затримання. У цей момент зловмисник кинув у їхній бік дві гранати. Одна із них не спрацювала, а інша вибухнула.
Попри отримані поранення, поліцейські змогли затримати чоловіка.
Внаслідок вибуху п’ятеро правоохоронці отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.
На місці вибухотехніки та слідчі вилучили фрагменти гранат і запал. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
