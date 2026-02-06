В Одесі затримали поліцейських, які вимагали по 2000 доларів з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК

фото: ДБР

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних чоловіках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, двоє поліцейських під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до ТЦК.

За свої послуги брали від 2000 доларів США, залежно від "можливостей" військовозобов’язаного.

"Працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Тепер горе-поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі.

