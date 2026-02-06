16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 19:11

В Одесі затримали поліцейських, які вимагали по 2000 доларів з водіїв авто за не доставлення їх до ТЦК

06 лютого 2026, 19:11
фото: ДБР
Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили правоохоронців, які налагодили в Одесі заробіток на військовозобов’язаних чоловіках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, двоє поліцейських під час патрулювання зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації та вимагали гроші за не доставлення їх до ТЦК.

За свої послуги брали від 2000 доларів США, залежно від "можливостей" військовозобов’язаного.

"Працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання відносно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Тепер горе-поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус. Інцидент стався всередині січня.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
