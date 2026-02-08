РФ атакувала Одесу БпЛА: спалахнула пожежа на підприємстві

Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 8 лютого російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

На місці події працювали 62 рятувальники та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Також до ліквідації наслідків залучили сили Комунальної установи "Рятувально-водолазна служба" – п'ятьох працівників і дві одиниці техніки.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зафіксовано пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.