15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
11 февраля 2026, 16:52

В Одессе водитель внедорожника насмерть сбил женщину

11 февраля 2026, 16:52
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Автопроисшествие случилось 11 февраля днем на улице Балковской в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на 66-летнюю женщину, когда она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, пешеходка погибла.

Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Как сообщалось, в конце 2025 года в Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибли двое подростков. Им было 15 и 16 лет.

Одесса полиция авто смертельное ДТП пешеходы
11 февраля 2026
