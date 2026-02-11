В Одессе водитель внедорожника насмерть сбил женщину
Автопроисшествие случилось 11 февраля днем на улице Балковской в Хаджибейском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на 66-летнюю женщину, когда она переходила проезжую часть в неустановленном месте.
К сожалению, пешеходка погибла.
Водитель будет проверен на состояние опьянения.
Как сообщалось, в конце 2025 года в Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибли двое подростков. Им было 15 и 16 лет.
