В Одессе водитель внедорожника насмерть сбил женщину

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Автопроисшествие случилось 11 февраля днем на улице Балковской в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил наезд на 66-летнюю женщину, когда она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, пешеходка погибла.

Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Как сообщалось, в конце 2025 года в Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибли двое подростков. Им было 15 и 16 лет.