11:15  14 березня
Укренерго змінює графіки відключень світла через масовані обстріли
10:20  14 березня
Росіяни атакували Київщину: четверо людей загинули
17:11  13 березня
Російський дрон атакував авто поліції у Запоріжжі
UA | RU
UA | RU
14 березня 2026, 10:40

У Сумах судили чоловіка, який у Facebook публікував місця ТЦК

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Зарічний районний суд міста Суми проголосив вирок чоловіку, обвинуваченому у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, повідомили у суді. Стало відомо, як його покарали.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що в соціальній мережі Facebook чоловік створив групу. Там обмінювались даними про час та місце проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, про те, де військові ТЦК вручають повістки про виклик особам, які підлягають мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте його звільнили від реального відбування покарання з іспитовим терміном один рік.

Нагадаємо, у Києві викрили схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »