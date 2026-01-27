Одеса після атаки: рятувальники шукають трьох людей під завалами

Фото: ДСНС Одещини

В Одесі після ворожого удару тривають рятувальні роботи. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще троє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок, в іншій частині міста зруйновано квартиру на другому поверсі двоповерхової споруди.

У чотириповерховому житловому будинку знищені квартири з другого по четвертий поверхи.

У дев’ятиповерховій будівлі сталося займання на четвертому та п’ятому поверхах через влучання.

Постраждала культурно-релігійна споруда, у сусідніх будівлях вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Рятувальники врятували 14 осіб, серед них троє дітей. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності.

На місці працюють психологи ДСНС і Національної поліції. Встановлено пункти обігріву місцевою владою. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, комунальні та екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань у різних районах міста.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Відомо про 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка