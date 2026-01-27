12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 10:51

Одеса після атаки: рятувальники шукають трьох людей під завалами

27 січня 2026, 10:51
Фото: ДСНС Одещини
В Одесі після ворожого удару тривають рятувальні роботи. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще троє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок, в іншій частині міста зруйновано квартиру на другому поверсі двоповерхової споруди.

У чотириповерховому житловому будинку знищені квартири з другого по четвертий поверхи.

У дев’ятиповерховій будівлі сталося займання на четвертому та п’ятому поверхах через влучання.

Постраждала культурно-релігійна споруда, у сусідніх будівлях вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Рятувальники врятували 14 осіб, серед них троє дітей. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності.

На місці працюють психологи ДСНС і Національної поліції. Встановлено пункти обігріву місцевою владою. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, комунальні та екстрені служби продовжують роботу на місцях влучань у різних районах міста.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Відомо про 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка

Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка
27 січня 2026, 08:49
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті
27 січня 2026, 13:15
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів
27 січня 2026, 12:45
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень
27 січня 2026, 12:15
27 січня 2026, 12:04
Росіяни повторно вдарили по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
27 січня 2026, 11:50
У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста
27 січня 2026, 11:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
