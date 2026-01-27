Фото: ОВА

У вівторок, 27 січня, вранці росіяни атакували два маршрутних автобуси у Запорізькому районі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Ранком ворог атакував дронами два автобуси, що працювали на маршрутах. Обидва транспортних засоби були з пасажирами, які їхали до обласного центру", – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби війська РФ завдали 826 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області.