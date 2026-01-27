Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
У вівторок, 27 січня, приблизно о 4:30 росіяни завдади по Слов'янську авіаудару КАБами
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
"Влучання у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 5 будинків. Два з них зруйновані повністю", – повідомив посадовець.
З-під завалів деблокували трьох людей. Молодий хлопець поранений – перебуває у лікарні. Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося.
Нагадаємо, у ніч на 27 січня РФ атакувала Україну 165 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 135 дронів.
27 січня 2026
