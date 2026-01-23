Інвалідність за 20 тисяч "зеленими": на Хмельниччині ділок торгував діагнозами для ухилянтів

Фото: Нацполіція

Зловмисник із Кам'янця-Подільського пропонував чоловікам уникнути мобілізації за допомогою фейкових діагнозів. Просив він за це десятки тисяч доларів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисник просив з "клієнтів" за фейкові діагнози, а також виготовлення нових військово-облікових документів від 10 до 20 тисяч доларів. Йдеться про документи про інвалідність третьої групи терміном на рік, що дало б можливість отримати відстрочку від призову.

Реалізувати схему ділок повинен був через нібито знайомих посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та одного з регіональних підрозділів ТЦК. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

"Фігуранту вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.