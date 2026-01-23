16:04  23 січня
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 16:25

Інвалідність за 20 тисяч "зеленими": на Хмельниччині ділок торгував діагнозами для ухилянтів

23 січня 2026, 16:25
Фото: Нацполіція
Зловмисник із Кам'янця-Подільського пропонував чоловікам уникнути мобілізації за допомогою фейкових діагнозів. Просив він за це десятки тисяч доларів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисник просив з "клієнтів" за фейкові діагнози, а також виготовлення нових військово-облікових документів від 10 до 20 тисяч доларів. Йдеться про документи про інвалідність третьої групи терміном на рік, що дало б можливість отримати відстрочку від призову.

Реалізувати схему ділок повинен був через нібито знайомих посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та одного з регіональних підрозділів ТЦК. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

"Фігуранту вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
23 січня 2026, 10:45
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
23 січня 2026, 17:45
6 тисяч доларів за "свободу": у Києві торгували зняттям з розшуку ТЦК
23 січня 2026, 17:25
Виступи Трампа і Зеленського у Давосі протоптали стежку до "тристороннього формату" перемовин
23 січня 2026, 17:19
За Юлію Тимошенко внесли заставу - ВАКС
23 січня 2026, 16:45
Справа Шурми: суд призначив заставу одному із фігурантів
23 січня 2026, 16:43
Піарник Банкової та Єрмака залишився без "броні"
23 січня 2026, 16:35
В Івано-Франківську знайшли тіло жінки біля будинку: пенсіонерка випала з вікна
23 січня 2026, 16:05
У Київській міській держадміністрації проходять слідчі дії
23 січня 2026, 16:04
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
